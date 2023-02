Minage crypto : comment des mineurs maquillent les cartes graphiques avant de les revendre

Un travail de peinture et, le cas échéant, quelques modifications légères pour donner l'illusion du neuf ou de l'occasion récente à des cartes graphiques utilisées jusqu'à l'usure par des mineurs de crypto-monnaies. C'est ce que rapportent les youtubeurs brésiliens Iskandar Souza et Paulo Gomes dans une enquête partagée sur YouTube. Les deux vidéastes démontrent en vidéo comment certains mineurs et revendeurs d'occasion parviennent maquiller leurs vieux GPU pour tricher autant que possible sur leur état réel.