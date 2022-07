Cdiscount brade le prix de l'écran gaming Samsung G3 pour les soldes

Pour ce qui est des caractéristiques de cet écran PC, notons sa dalle Full HD (1920 x 1080 pixels) avec une diagonale de 27 pouces et un taux de rafraichissement à 144 Hz. De son côté, le temps de réponse sera d'à peine 1 ms. Des caractéristiques parfaites pour éliminer des imperfections telles que les lags et le flou. De plus, la technologie AMD FreeSync est de la partie afin d'éviter les déchirures à l'image tout en assurant une fluidité de chaque instant.

Autre particularité de cet exemplaire, le Samsung Galaxy S3 possède un pied totalement ajustable. Cela vous permettra de régler la hauteur de l'écran, son inclinaison et même de le faire totalement pivoter. Il pourra donc passer à la verticale. Enfin, sur la section consacrée aux connectiques, vous aurez accès à un port HDMI, un DisplayPort 1.2 et un VGA.