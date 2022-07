Soldes Cdiscount : avec ce code promo, ce PC Gamer est encore moins cher

Faisons maintenant le tour du propriétaire. Cet ordinateur portable signé HP possède un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 16,1 pouces. Une vaste dalle qui saura mettre vos jeux préférés en valeur. De plus, un processeur Intel Core i5 (11ème génération) 11400H est de la partie. Il est accompagné par une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 couplée à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 512 Go via SSD. Un système d'exploitation Windows 10 a également été inclus.

Cet HP Victus 16 pourra donc lancer la plupart des jeux récents pour vous permettre de les apprécier en Full HD. Autant dire que cette machine ne vous décevra pas au niveau de sa puissance brute. Par ailleurs, cet ordinateur se veut extrêmement silencieux même sur les tâches les plus lourdes. Pour ce qui est de l'autonomie de la batterie, elle avoisinne la dizaine d'heures. Couplés au prix, ces avantages font de notre ordinateur un excellent modèle par les joueurs (mais pas que).