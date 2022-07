MacBook Air M2 : pour vous procurer le nouveau né Apple, c'est ici que ça se passe !

Le MacBook Air M2 est prévu pour être disponible dans le monde entier le vendredi 15 juillet à 8h tapante. Ce qui signifie que si vous le précommandez dès à présent, vous le recevrez le jour J. Ou pourrez aller le retirer directement en magasin sans craindre la pénurie.

Il est disponible en quatre coloris : argent, lumière stellaire, gris sidéral et minuit. Son prix d'entrée est de 1499€, avec un GPU 8 coeurs, 8 Go de RAM ainsi qu'un SSD de 256 Go. Si vous souhaitez avoir le GPU 10 coeurs, il faudra compter 120€ de plus.

Pour avoir un modèle avec 16 ou 24 Go de RAM, il faut rajouter 230€ par palier. Tout comme pour la taille de SSD, disponible en version 512 Go, 1 et 2 To. Ainsi, le MacBook Air M2 toute option avec GPU 10 coeurs, 24 Go de RAM et 2 To de SSD est à 2999€.