Soldes Dyson : l'Omni-Glide est en promo en ce moment chez Cdiscount

Cet aspirateur est doté d'une brosse à rouleau omnidirectionnelle avec deux rouleaux motorisés. Ils permettent d'esquiver facilement les obstacles et de capturer les larges débris ainsi que les poussières fines avec un maximum d'efficacité. Les quatre roulettes offrent la possibilité de pivoter à 360° pour une navigation plus facile. Aucun recoin ne vous échappera. De plus, le conduit articulé permet au Dyson Omni-Glide de se mettre à plat pour pouvoir se glisser sous les meubles.

L'exemplaire conçu par la marque américaine est également équipé d'un moteur puissant pour aspirer aisément toute la saleté. Le filtre sert quant à lui à capturer 99,97% des particules qui se dresseront sur votre chemin.

Pour conclure, l'aspirateur affiche une autonomie d'environ 20 minutes et se montre idéal pour un nettoyage en hauteur ou dans votre voiture puisqu'il est également maniable à une seule main. Le réservoir se vide facilement et une station murale de chargement est incluse.