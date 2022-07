Soldes Boulanger : le PC à écran tactile Lenovo Yoga 7 perd 400€ aujourd'hui !

On pourrait penser, à tort, qu'avec son statut d'ordinateur hybride le Lenovo Yoga 7 ne saurait pas trop où donner de la tête. Mais c'est mal connaître le constructeur qui a su lui donner les éléments nécessaires afin de le faire assurer dans les deux domaines.

Ça commence par un écran, tactile bien entendu, de 15,6" affichant de la Full HD. Et il peut pivoter jusqu'à 360° afin de devenir une véritable tablette. Ou, comme l'illustration ci-dessous, utiliser le clavier comme support.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i7 1165G7 avec une fréquence de base de 2,8GHz pouvant être boostée à 4,7GHz. Celui-ci propose également son iGPU afin d'assurer la partie graphique : un Intel Iris Xe Graphics. Le tout fonctionnant avec 16 Go de RAM.

Pour le stockage vous avez droit à un SSD M.2 de 512 Go sur lequel est installé Windows 11. L'autonomie annoncée est de 14h. Et la connectique est composée d'un port USB 3.2 Gen 1, de deux ports Thunderbolt et d'une prise micro/casque.