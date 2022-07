Ne cherchez plus, voici l'un des forfaits les moins chers du moment

Prixtel est un opérateur avec une démarche écologique. Leur but : avoir une empreinte carbone neutre. Comment ? En plantant des arbres pour chaque forfait souscrit. Ainsi vous pouvez faire une bonne action pour la planète et votre portefeuille.

Chaque forfait vous offre bien entendu les bases de tout forfait mobile : à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine mais aussi depuis l'UE et les DOM. Et vous avez une enveloppe de data si jamais vous voyagez en Europe : 10 Go pour le Petit, 20 Go pour le Grand et le Géant.