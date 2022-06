Les smartphones à prix choc pour les soldes d'été 2022 !🔥

Il fonctionne avec un processeur Snapdragon 680 avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, extensible avec une carte microSD. Sa batterie de 4500 mAh propose une charge rapide 33W pour une autonomie d'une grosse journée.

L'aspect photo est plus que convaincant avec un triple capteur externe de 64, 2 et 2 Mpx pour faire de très belles photos et vidéos. Et pour le capteur avant vous avez droit à un capteur de 32 Mpx.