Forfait pas cher : cette offre Cdiscount Mobile 70 Go pour moins de 7€ est imbattable

Alors que les Soldes battent leur plein, Cdiscount propose de belles remises sur trois de ses forfaits, valables jusqu'à demain. Ainsi, son forfait 4G 70 Go sans engagement passe à 6,99€ par mois au lieu de 12,99€ pendant un an.

Si vous avez besoin de davantage de données 4G, vous pourrez jeter votre dévolu au choix sur un forfait 100 Go à 8,99€ par mois au lieu de 13,99€ pendant un an, ou encore un forfait 140 Go à 10,99€ par mois au lieu de 15,99€ pendant un an.

Outre cette solide quantité de données proposée à un prix très compétitif, ces trois forfaits 4G Cdiscount Mobile ont un avantage de poids : une souscription sans engagement. Vous pourrez donc à tout instant résilier votre forfait sans prise de tête, notamment afin d'éviter de payer le surcoût après un an d'abonnement.

À noter toutefois que l'achat d'une carte SIM triple découpe est obligatoire, moyennant 10€ en plus du prix d'un premier mois d'abonnement.