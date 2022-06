Soldes 2022 : profitez des meilleurs produits chez Fnac !

Le dernier produit de notre sélection Fnac n'est autre qu'une superbe TV QLED, la Samsung Neo et sa diagonale de 43" proposée à 1099€. Bien entendu il s'agit d'une Smart TV et vous allez donc pouvoir retrouver tous vos services de streaming auxquels vous êtes abonné pour en profiter dans les meilleures conditions.

Ces conditions c'est bien évidemment la technologie QLED proposée, à savoir des LED quantiques pour un éclairage intelligent proposant des contrastes plus prononcés et des couleurs plus vives. Ce sont en plus des mini LED, ce qui signifie qu'il y en a plus, pour plus de détails, et qu'elles sont plus petites, supposant une taille beaucoup plus fine que la concurrence.