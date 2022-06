Soldes 2022 : RED, Free, B&You, Prixtel... tous les forfaits mobiles à prix CHOC

Prixtel enfin vous fait profiter d'une offre innovante et pensée pour les petits budgets avec la bien-nommée "Le petit".

Si votre consommation n'excède pas 30 Go par mois de données mobiles, vous paierez 4,99€/mois. Si ponctuellement, lors de vos vacances par exemple, vous dépassez cette limite, le forfait passera à 7,99€/mois pour une consommation entre 30 et 40 Go et à 9,99€/mois entre 40 et 50 Go.

Ces prix valent pour la première année et grimpent ensuite respectivement à 9,99€, 12,99€ et 14,99€/mois. Vous savez néanmoins ce que vous payez, sans aucune mauvaise surprise à l'arrivée lors de la réception de votre facture.

L'opérateur vous propose en outre les appels et SMS illimités ainsi que 10 Go de données utilisables en Europe et dans les DOM et bien évidemment vous êtes libres de partir à tout moment, l'offre étant sans engagement.