Pour l'achat d'un forfait 100 Go, RED by SFR vous offre ce Xiaomi 11 Lite 5G NE

Nous allons débuter par des remarques relativement classiques pour un forfait mobile. Ainsi, 100 Go de datas en 4G (ou en 5G en ajoutant 5 €/mois en plus) seront à votre portée en France métropolitaine. Une recharge de 50 Go pour 10 € supplémentaires vous tendra les bras.

Les appels vers les mobiles comme les fixes profiteront d'une dimension illimitée en métropole, DOM et même en Amérique du Nord. Ce sera également le cas vers les fixes de 52 destinations. De leur côté, les SMS/MMS pourront être envoyés à volonté vers jusqu'à 200 destinataires différents.

Si vous comptez voyager dans un autre pays de l'Union Européenne ou bien dans les DOM, en Suisse ou encore à Andorre, alors sachez que les appels et les SMS/MMS y demeureront illimités. De plus, jusqu'à 15 Go de datas par mois vont pouvoir être utilisés depuis ces zones.