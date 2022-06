Voici le TOP 5 des meilleures offres des soldes Rakuten

Le Samsung Galaxy S20 FE est l'un des fleurons de la marque. Il est soldé à seulement 325,85€ chez Rakuten, mais en utilisant le code ZHA8150 vous pouvez l'obtenir pour 317,85€. Sans oublier bien entendu la cagnotte de 16,29€ à récupérer pour la déduire sur un prochain achat.

Le smartphone est tout simplement excellent : compatible 5G, écran Super AMOLED de 6,5", 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire extensible par le biais d'une carte microSD… Il est en plus certifié IP68 et résiste donc à la poussière et à l'eau, allant jusqu'à une légère immersion.

La partie photo est excellente avec trois capteurs à l'arrière de 12, 12 et 8 Mpx pour des vidéos en 4K à 60 images/seconde. Et avec un jour et demi d'autonomie, vous avez de quoi l'utiliser longtemps.