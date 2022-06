Soldes 2022 : Le TOP 10 des offres high tech qui valent le détour !

Deuxième smartphone de notre sélection, le Realme GT Master est actuellement à 269,90€ chez Cdiscount en version Voyager Grey 128 Go avec 6 Go de RAM. Il s'agit d'un téléphone 5G donc compatible avec les forfaits les plus récents pour une utilisation au plus haut de ses capacités.

Son écran Super AMOLED de 6,43" affiche une belle résolution de 1080 x 2400 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il impressionne par sa batterie de 4300 mAh pouvant tenir plus d'une journée et demi, et surtout la charge rapide 66W le faisant passer de 0 à 100% en 31 minutes.

Enfin côté photo il régale ses utilisateurs grâce à son triple capteur de 64, 8 et 2 Mpx ainsi que son capteur avant pour les selfies de 32 Mpx.