L'aspirateur sans fil Dyson V10 est en solde à prix fou en ce moment !

Le Dyson V10 profite à plein de l'expérience accumulée par la marque britannique à travers plusieurs décennies.

L'appareil possède une brosse motorisée et profite à plein d'une puissance de 525W pour ramasser les poussières et les déchets présents sur votre sol. Plusieurs niveaux de puissance sont accessibles depuis le panneau de commande situé sur le manche afin de moduler l'aspiration offerte par votre appareil, selon vos besoins du moment.

La technologie Radial Root permet au Dyson V10 de profiter d'une puissance constante et de maximiser les résultats lors de nettoyage de votre maison. Avec son poids de seulement 2,58 kg, aspirer devient un vrai plaisir et vous pouvez, grâce aux nombreux accessoires inclus dans l'appareil passer sous les meubles, le long des murs et même au plafond pour récupérer les déchets les plus inaccessibles.

L'autonomie offerte par la batterie est annoncé à 60 minutes à puissance normale et un peu moins si vous optez pour les modes de puissances plus importants.