Soldes : 5 smartphones 5G Xiaomi et OPPO à prix cassé 🔥

Pour à peine 199 €, vous allez pouvoir obtenir un téléphone 5G de très bonne facture. En effet, nous sommes en présence de l'Oppo A54, un milieu de gamme qui cache bien son jeu. Déjà, il arbore fièrement un écran LCD 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La qualité d'affichage est très correcte pour un prix aussi dérisoire.

Passons maintenant sur la configuration qui propose un processeur Snapdragon 480 accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Une fois encore, ne comptez pas sur ce mobile pour jouer aux dernières nouveautés. Il tiendra cependant la route au moment de naviguer sur internet ou pour regarder des vidéos.

On peut ainsi dire que l'Oppo A54 ne s'embarrasse pas avec le superflus. Il va à l'essentiel en s'attardant sur la dimension "pratique". L'interface se veut donc très intuitive et l'autonomie remarquable avec sa journée et demie complète avant de tomber à 0%. On apprécie également les connectiques complètes avec notamment la présence d'une prise jack et du double SIM. En photo, vous devrez cependant vous contenter d'une résolution Full HD.