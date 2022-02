Cet écran PC gaming Gigabyte QHD 27'' à prix choc pour Les Soldes

Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque cet écran signé Gigabyte est impérial au niveau de son ergonomie. Le pied réglable permet d'ajuster l'angle de vue et vous trouverez deux ports HDMI ainsi qu'un DisplayPort pour brancher tous vos appareils. C'est un écran au design réussi et qui fait preuve d'une grande fiabilité sur le long terme. Vous ne regretterez pas votre achat !