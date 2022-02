Nouvel an Chinois : Rakuten casse les prix sur les produits Xiaomi

Son processeur MediaTek Helio G25 avec 2 Go de RAM, ce qui est amplement suffisant pour les utilisations les plus courantes (oubliez les jeux bien sûr),et il possède lui aussi l'option double-SIM, le tout en 4G, sous Android 11. A ce prix-là, c'est vraiment très intéressant pour celles et ceux à la recherche d'un smartphone basique.

La partie photo comporte un capteur arrière de 13 MP, et un capteur de 5 MP, suffisant là encore pour filmer en 1080p, tandis que les 32 Go de stockage peuvent très facilement être étendus en ajoutant une carte SD (non fournie). Enfin, avec, là encore, une batterie de 5000 mAh, ce sont bien deux jours minimum d'utilisation pour un usage standard qui sont faciles à obtenir.