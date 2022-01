AliExpress : 6 offres de smartphones à prix cassé juste avant le week-end

Le POCO M4 Pro est un smartphone lui aussi d'entrée de gamme avec des caractéristiques techniques un peu plus solides que le modèle présenté juste au-dessus. Celui-ci est disponible en deux versions et à deux prix différents, sur lesquels vous pouvez appliquer l'un ou l'autre des codes.

La première version est celle à 189€ avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. En utilisant le code 3C15, vous pouvez l'obtenir pour 174€. Mais si vous optez pour le POCO M4 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne à 205€, vous pouvez utiliser le code 3C30 et ainsi avoir ce modèle pour 175€.

Le POCO M4 Pro propose un bel écran LCD de 6,6" avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une mémoire extensible à 1024 Go via une carte microSD, deux capteurs photo arrière de 50 Mpx et 8 Mpx et surtout une batterie de 5000 mAh qui lui octroie une autonomie d'une journée et demi.