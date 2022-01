Avant sa sortie, le Xiaomi Redmi Note 11 est moins cher avec ce code promo

Qu'obtenez-vous en vous procurant le Xiaomi Redmi Note 11 ? Vous aurez dans les mains un bel écran IPS de 6.47 pouces avec une définition de

2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Pour ce qui est du processeur, il s'agit d'un Snapdragon 680 épaulé ici par 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne, extensible via carte microSD.

Sa généreuse batterie de 5000 mAh vous permet d'avoir une autonomie de 24h au moins, en usage classique. Et en plus de ça elle est compatible charge rapide 33W ce qui fait qu'elle peut passer de 0 à 100% en seulement 1h à peine.

Les capteurs photo ne sont pas en reste non plus avec à l'arrière pas moins de 4 objectifs de 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Et un capteur de 13 Mpx à l'avant pour les selfies et la visio.