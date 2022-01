Avec sa RTX 3060, ce PC portable gamer Acer chute à moins de 900€

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer d'Acer, une marque bien connue dans le domaine, modèle Nitro AN515. Il propose une dalle IPS 15,6" FHD et embarque la configuration nécessaire pour profiter des derniers jeux en toute fluidité avec une telle définition.

Comptez en effet une tant convoitée carte graphique RTX 3060 6 Go ; un processeur Intel Core i5-10300H 4 cœurs cadencés entre 3 et 4,5 GHz et 8 threads ; 8 Go de RAM (pour une capacité maximale de 32 Go) et un SSD de 512 Go. À noter que ce produit est proposé avec une version familiale de Windows 10 64 bits installée nativement.

Il se montre également bien équipé côté connectique avec deux ports USB 3.0, un port USB 3.1, un port USB 3.1 Type C, une prise HDMI 2.0, un port Ethernet et une prise combo micro-casque. Il supporte bien évidemment le Wi-Fi et le Bluetooth, et promet une autonomie de huit heures grâce à une batterie 4 cellules.

Le tout est engoncé dans un design noir stylé qui saura plaire aux gamers les plus esthètes, notamment grâce à son clavier rétro-éclairé de couleur rouge.