Xiaomi Mi 11T : le dernier smartphone Xiaomi en promo pour les Soldes

Voyons un peu ce que réserve le Xiaomi 11T en termes de performance. Une fois n'est pas coutume, commençons par la batterie. Il s'agit d'une Li-Po de 5000 mAh qui vous permet d'utiliser le smartphone pendant plus de 22h si votre écran est paramétré en 60 Hz. Si vous le passez en 120 Hz, vous pouvez compter sur un peu plus de 18h d'autonomie au total.

Qui plus est la batterie est compatible avec la charge rapide 67W. Ce qui permet de la faire passer de 0 à 100% en moins d'une demi-heure. Et ce n'est pas le seul atout de ce smartphone. Les capteurs photo à l'arrière de 108 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx offrent la possiblité de prendre des photos et filmer en 4K à 60 images/seconde. À l'avant, pour les selfies et les appels visio, vous pouvez compter sur un capteur de 16 Mpx.

Le processeur est un Dimensity 1200 avec 8 Go de RAM. Quant à la mémoire vous pouvez opter pour 128 ou 256 Go. Sachant qu'il n'est pas possible d'ajouter une carte microSD pour l'étendre.