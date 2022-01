Soldes Fnac : ce PC portable gamer Acer Nitro 5 avec RTX 3070 est en promo !

Le Acer Nitro 5 AN515 est sacrément costaud côté configuration. Et heureusement, vu son prix. En le commandant vous aurez entre les mains un ordinateur portable d'une autonomie de 6h au cours de laquelle vous allez pouvoir jouer sur l'écran de 15.6" Full HD LED IPS avec une fréquence de rafraîchissement pouvant être réglée sur 144Hz.

Vous l'avez vu plus haut, le processeur qui l'accompagne est un Intel Core i7-11800H Tiger Lake-H octa-core avec une fréquence de 2,3 GHz. La mémoire vive occupe les deux slots disponibles avec ses 2 x 8 Go de DDR4 3200 MHz. Et le SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe) fait tourner à la fois votre OS et les jeux qui y sont installés.

En plus de la carte graphique dédiée, il y a également un chipset Intel UHD 630. Le PC est équipé du système Optimus qui va jongler entre ce chipset et la carte graphique en fonction de la puissance nécessaire pour faire tourner le programme que vous utilisez.