Le smartphone POCO F3 (5G) à très bon prix avant la fin de ces Soldes 2022

L'écran du POCO F3 est un Super AMOLED de 6,67" avec, comme nous l'avons dit, la possibilité de pousser la fréquence d'affichage à 120 Hz. Malgré cette option activée, l'autonomie du smartphone n'en souffre pas et la batterie de 4520 mAh vous emmènera avec elle pendant plus de 30h avec un usage entre modéré et intensif.

Qui plus est, la charge rapide 33W vous permet de le faire passer de 0 à 100% en seulement 45 minutes. Vous ne serez donc jamais vraiment en rade de batterie. Les photos sont également un bon atout de ce smartphone, avec trois capteurs à l'arrière de 48 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx et un capteur avant de 20 Mpx.

C'est un smartphone à l'excellent rapport qualité/prix dont il serait dommage de se priver, surtout avec le code promo qui n'est valable que quelques heures encore.