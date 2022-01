Lenovo Legion 5, le PC portable gamer et sa RTX 2060 à 760€ pour les Soldes

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, dénomination Legion 15IRH05H. Il intègre un écran 15,6" FHD (1080p) anti-éblouissement doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz Hz et couronné d'une Webcam HD 720p 1 Mégapixel.

Il embarque également une fiche technique plutôt complète pour un usage gaming avec une résolution 1080p, avec une NVIDIA GeForce RTX 2060

6 Go de mémoire vive GDDR6, un processeur Intel Core i5-10300H 4 cœurs cadencés à 2,5 Ghz, 8 Go de RAM DDR4 2933 Mhz (pour un maximum de 32 Go) et un SSD M.2 NVMe de 256 Go. Notons que ce modèle de Lenovo Legion ne dispose d'aucun système d'exploitation installé nativement

Côté connectique, le Lenovo Legion 5 propose un port HDMI, un port Ethernet, ainsi que quatre ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1 et un DisplayPort 1.2. Il supporte bien évidemment le Wi-Fi et le Bluetooth 4.2. Il embarque une batterie Lithium Ion 57 Wh d'une autonomie moyenne de 3,4 heures.

Paré sobrement de noir corbeau, le Lenovo Legion 5 s'adresse tout aussi bien aux joueuses et joueurs sédentaires que nomades. Avec ses 36 cm de longueur pour 26 cm de largeur et 2,6 cm de hauteur une fois plié, il s'avère en effet facilement transportable.