Soldes Dyson : l'aspirateur Dyson V7 Motorhead à prix cassé chez Cdiscount

En tant que modèle sans fil, Dyson suggère avec le V7 un modèle synonyme de liberté. Avec une autonomie de 30 minutes, cet aspirateur permet de nettoyer un grand logement sans tomber à court d'énergie.

La principale force de la marque reste cependant la puissance de ses aspirateurs à aspiration cyclonique. Non seulement le V7 dispose de cette technologie. Mais en plus, son moteur de 350W intègre un mode Boost qui ne laisse planer aucun doute sur la propreté des surfaces nettoyées.



Sur ce bon plan, l'appareil gagne en polyvalence, car il est livré avec 3 accessoires dédiées au nettoyage de la voiture. Sa brosse rigide et sa rallonge flexible feront gagner du temps et permettront d'atteindre plus facilement tous les recoins de votre véhicule. Mais ne vous y trompez pas : à l'intérieur de la maison aussi, le V7 Motorhead restera toujours aussi performant. Testez-le sur votre tapis ou vos moquettes : vous constaterez son efficacité par vous-même.

Enfin, avec son système sans sac et sa fixation au mur, l'entretien et le rangement de cet aspirateur-balai sans fil se veulent simplifiés au maximum.