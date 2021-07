Cet aspirateur balais Xiaomi tout-en-un (V10 Pro) vous facilite la vie et chute de prix pour les Soldes

Décidément, il y a de très bonnes affaires à faire pendant la seconde démarque. Celles et ceux qui recherchent un aspirateur balai sans fil vont être ravis. Le Dreame V10 Pro de Xiaomi est affiché à un prix fracassé en ce moment. Il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde, car le modèle est apprécié, il n’y a qu’à voir les appréciations des clients sur le site de Cdiscount.

Cet aspirateur balai sans sac dispose d’un bac à poussière de 0,5 litre et d’une filtration HEPA pour ne rejeter quasiment que de l’air propre. Il est fourni avec une panoplie complète d’accessoire dont un bras d’extension, une brosse à rouleau, une buse plate 2 en 1, une brosse de nettoyage des acariens idéals pour les canapés en tissus et les matelas ou encore un pinceau à poudre. Il est efficace dans toutes les circonstances.

Pour un nettoyage puissant et efficace, il dispose d’un moteur fonctionnant à 100 000 trs/min avec une filtration cyclone à 12 cônes. Ainsi, il aspire tout sur son passage et grâce à une puissance contrôlée et une alimentation électrique régulés. Il élimine jusqu’à 99,9 % des acariens et vous débarrasse d’une bonne partie des microparticules. Son autonomie varie entre 10 et 60 minutes suivant le mode d’aspiration choisie.