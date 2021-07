Le prix de l'écran gamer Acer le plus fluide du marché est en chute libre pendant les Soldes

Outre son look racé avec ses bordures fines et son pied à 3 trois branches, l’écran PC Acer Nitro se dote d’une belle dalle LED de 23,8“ avec matrice active TFT. Jusque-là, rien d’exceptionnel, mais cette dalle Full HD offre une résolution de 1920 x 1080 avec un temps de réponse de 1 ms mais surtout un excellent taux de rafraichissement de 165 Hz en Overclocking, ou 144Hz en natif, suivant la résolution appliquée.

La luminosité de cet écran est très bonne avec 400 cd/m2 et un très bon contraste dynamique également. Il est doté des fonctions Acer Adaptive Contrast Management, ComfyView, Flicker-Less, Low Dimming et Acer Bluelight Shield. Son angle de visualisation est dans la moyenne avec 178° en horizontale. Il est également compatible AMD FreeSync et Display HDR 400.

Ainsi équipé, il offre une belle qualité d’affichage tout en limitant la fatigue des yeux. Le flou et les effets de ghosting seront de vieux souvenirs une fois que vous aurez testé cet écran. Il dispose de deux ports HDMI ainsi que d’une entrée DisplayPort et d’une prise casque audio. Il intègre également 2 petits haut-parleurs stéréo. Son menu permet de gérer ses différentes fonctions de façon intuitive en se laissant guider.