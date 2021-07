Soldes PC portable gamer : ce Lenovo Legion 5 chute à moins de 1000€

Les gamers et les utilisateurs exigeants, jouer avec un PC portable n’est pas toujours évident. Il est nécessaire de disposer d’une configuration puissante pour lancer les derniers titres et pouvoir jouer dans de bonnes conditions. De plus, il est doté d’un clavier rétroéclairé avec pavé numérique pour pouvoir jouer aisément dans toutes les conditions.

Avec le PC portable de Lenovo, le Legion 5, vous allez disposer d’une machine performante grâce au couple AMD Ryzen 5 5600H et au processeur graphique de Nvidia, le RTX 3060. Le tout est complété par 8 Go de mémoire vive extensible et un disque dur SSD de 512 Go au format PCIe NVMe M.2.

Pour l’affichage, Lenovo a doté ce PC portable d’un écran de 15,6“ Full HD affichant une résolution de 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement élevé, à 120 Hz, évitant les effets de flou dans les animations rapides.

Le point faible des configurations puissantes est souvent l’autonomie, mais l’évolution des batteries permet aujourd’hui d’offrir jusqu’à 7 heures d’utilisation sur une charge complète à ce PC portable. Celle-ci est atteignable en utilisation bureautique, elle diminuera suivant la sollicitation du circuit graphique. De plus, malgré cette belle autonomie, le poids reste contenu avec 2,4 kg d’annoncés par le constructeur. À noter que le PC est fourni sans système d’exploitation.