Soldes Dyson : l'aspirateur Dyson V10 Motorhead profite d'une belle promo chez Cdiscount

Cet aspirateur imaginé par Dyson est capable de capturer la saleté sur n'importe quelle surface grâce à sa brosse motorisée qui pourra récupérer des poils jusque dans la moquette et les tapis. Ces performances sont rendues possibles grâce à un moteur numérique ultra puissant. De plus, le système de filtration retient 99,97% des poussières. Les allergènes et les bactéries ne seront donc pas rejetés dans l'air autour de vous. Aussi, trois modes de puissance différents sont utilisables, pour une endurance maximale de 60 minutes.

Une fois le conteneur de 0,54 litre plein, le vidage se fait de façon hygiénique à l'aide d'une simple poignée. Le Dyson V10 Motorhead peut également passer au format aspirateur à main en un rien de temps. Enfin, des accessoires sont inclus comme une base d'accueil pour le ranger et le recharger. Un long suceur est également de la partie.