PC portable en Soldes : ce Lenovo Ideapad 3 chute à moins de 500€ chez Fnac

L'ordinateur conçu par Lenovo est équipé d'un grand écran avec une diagonale de 15,6 pouces et une définition Full HD. Ainsi, vos contenus seront magnifiques sur un affichage aussi imposant. Le confort des yeux est optimal pour lire ou regarder un film. Au niveau de la configuration, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 5-3500U épaulé par une carte graphique AMD Radeon Vega 8, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Des caractéristiques correctes qui permettent à cet exemplaire de démarrer rapidement et de lancer les tâches sans la moindre difficulté.

C'est un PC également très léger et compact pour permettre un transport facile dans un sac à dos par exemple. Ce modèle se permet même d'être complet au niveau de sa connectique avec deux ports USB 3.1, un USB 2.0, un HDMI et un lecteur de carte 4 en 1. Un microphone, une webcam et un pavé numérique sont tous intégrés.