Soldes Cdiscount : ce PC portable gaming (+ souris) Acer Nitro profite d'une double promo

La fin des soldes approche à grands pas. Il ne vous reste plus que quelques heures pour dénicher les derniers bons plans aux meilleurs prix chez les marchands en ligne. La Team Bons plans de Clubic vous a trouvé une petite pépite à prix canon.

Le PC portable Acer Nitro est affiché à 1199,99 € chez Cdiscount, notre spécialiste français de la vente en ligne. Vous pourrez dès la commande saisir le code réduction 25EUROS pour voir son prix fondre à 1174,99 €. Et ensuite, vous pourrez bénéficier de l’offre de remboursement de 100 € ce qui vous permet de vous offrir un PC portable puissant pour seulement 1074,99 €.

Mais que cache cet Acer Nitro ? Son écran de 17,3“ Full HD vous offre une belle surface pour travailler et jouer. De plus, il bénéficie d’un rafraichissement à 144 Hz pour supprimer tout effet de rémanence et de trainée. Et, ce n’est que la partie visible de l’iceberg.