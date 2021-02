Soldes Cdiscount : le PC portable gamer Lenovo Legion à moins de 900€

L'appareil se place ainsi sous la barre des 900 euros, mais embarque toujours un matériel parfaitement adapté aux jeux du moment.

La principale force de l'Y540-15IRH réside dans sa carte graphique. La Nvidia RTX 2060 emporte 6 Go de mémoire. Elle permettra ainsi de faire tourner les jeux, mais aussi d'autres types d'applications avec des graphismes élevés.

L'appareil embarque également un processeur Intel Core-i5 9300HF et 16 Go de RAM. Pour accélérer encore l'exécution de ses programmes, Lenovo a enfin doté son ordinateur portable d'un disque dur SSD de 512 Go. Cet espace de stockage se veut plus performant que les disques HDD traditionnels. En plus d'accélérer le lancement des jeux, il promet aussi des installations et des transferts de fichiers plus rapides.