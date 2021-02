L'opérateur RED by SFR lance un nouveau forfait mobile 130 Go en 5G

25 € au lieu de 30 € par mois pour le nouveau forfait 5G de Red by SFR, c’est ce que nous vous proposons aujourd’hui pour profiter pleinement du nouveau réseau 5G de l’opérateur SFR.

Et avec Red, pas d’engagement à respecter, vous venez, vous partez, c’est comme vous voulez ! Et le prix n’évolue pas non plus avec la durée de votre abonnement. C’est 25 € maintenant, demain, ou dans 2 ans.

De plus, Red by SFR 130 Go 5G c’est aussi les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, l’Europe et les DOM. Vous pourrez non seulement sans compter, mais également rester en contact avec vos proches sans vous limiter.