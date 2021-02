Soldes Cdiscount : ce PC portable gamer Lenovo Legion est vraiment pas cher

819 € seulement ! C’est une très belle affaire que nous vous avons dénichée là. Ce PC portable orienté gamer offre une configuration musclée pour un prix cassé chez Cdiscount. Vous allez pouvoir économiser près de 500 € tout en profitant de ces performances. N'oubliez pas d'entrer le code promo TRENTEEUROS pour profiter de ce prix.

Le cœur de la machine repose sur un processeur Intel Core i5-9300HF fonctionnant à 2,4 GHz. La mémoire vive grimpe à 8 Go et est extensible à 16 Go grâce à son second emplacement libre. Le disque SSD dispose d’une capacité totale de 512 Go. Le PC portable est livré avec Windows 10 Edition Familiale.

Du côté affichage, le Legion Y540 est doté d’un écran 15,6“ Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels traité IPS et anti-éblouissement. Le processeur graphique n’est autre que l’excellente Nvidia RTX 2060 avec 6 Go de mémoire vidéo dédiés.