Le PC portable ACER Swift 3 avec un Ryzen 5 tombe à moins de 550€ avec ce code promo

Ce PC portable compact offre une belle configuration pour un prix serré. Affiché à 571 €, vous allez pouvoir l’obtenir à moins de 550 € en ajoutant le code promotionnel TRENTEEUROS lors de la validation de votre panier. Mais faites vite, il n’y en a presque plus en stock.

Cet ultraportable est doté d’un processeur AMD Ryzen 5 3500U et reçoit 8 Go de mémoire vive. Il est livré avec Windows 10 Edition Familiale et dispose d’un confortable disque SSD de 512 Go pour pouvoir emporter tous vos fichiers sans vous restreindre pendant vos déplacements.

L’affichage passe par un écran Full HD de 14“ avec une résolution de 1920 x 1080 pixels qui est piloté par un circuit graphique Radeon Vega 8 Graphics.