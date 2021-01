Soldes 2021 : ce PC portable ASUS ZenBook 14'' FHD tombe à moins de 850€

Cdiscount est mobilisé pour nous faire vivre ces soldes édition 2021 dans les meilleures conditions possibles. Le site bordelais continue de livrer ses clients gratuitement durant cette période propice aux bonnes affaires. Le paiement en quatre fois est également possible et les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) profiteront d'avantages supplémentaires. La garantie est valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable Asus ZenBook arbore un superbe écran 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). L'affichage de vos différents contenus sera toujours optimal. La machine renferme un processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10210U à 1.6 GHz, une carte graphique Intel UHD Graphics, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 1 To via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 Home répond lui aussi présent.

Bref, c'est une excellente configuration pour travailler, utiliser des logiciels et naviguer sur internet. Vous pourrez aussi apprécier quelques jeux vidéo sur votre PC.