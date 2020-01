Soldes Fnac : Pack 2 ampoules Xiaomi Mi LED + 1 ampoule Philips blanc à 39,99€ au lieu de 54,99€

Soldes Fnac : un pack d'ampoules connectées à -27%

Éclairez votre foyer en couleurs

Pour cette dernière ligne droite des soldes d'hiver, on vous invite donc à vous diriger vers le site de la Fnac pour acheter en promotion ce pack comprenant des 3 ampoules connectées de la marque Xiaomi et de la marque Philips. Alors qu'il est vendu initialement à 54,99€, le pack voit son prix baisser à 39,99€, ce qui fait une baisse de tarif de 15€ (soit 27%).Cerise sur le gâteau, la livraison à domicile ou en magasin Fnac est offerte.Le principal avantage de ce pack, c'est qu'aucun hub n'est requis pour utiliser ces ampoules connectées.Avec les Mi LED Smart Bulb Color, vous pourrez éclairer votre foyer comme bon vous semble grâce à la multitude de couleurs avec synchronisation de la musique et mode couleurs.Vous aurez aussi la possibilité de programmer pour allumer/ éteindre ou pour changer de couleur à l'heure de votre choix, de contrôler à distance n'importe quand et n'importe où avec l'application Mi Home App et surtout de prendre en charge de scènes d'éclairage personnalisées pour colorer votre atmosphère. Enfin, les ampoules connectées sont compatibles avec l'assistant vocal Google Assistant.