Souris filaire Gamer Logitech à -55% pendant les soldes Amazon

Soldes Amazon : la Logitech G402 Hyperion à -55%

Idéale pour le FPS et compatible PC et Mac

Une fois n'est pas coutume, c'est Amazon France qui propose cette belle offre sur l'achat de la G402 Hyperion de Logitech.Vendue normalement à 69,99 euros, la souris filaire voit son tarif chuter à 31,40 euros ; ce qui fait une économie de 38,59 euros. Le produit est garanti 3 ans et Amazon vous offre la possibilité d'avoir la livraison gratuite à domicile en 3-4 jours. Pour les membres Prime , ils bénéficient de la livraison gratuite en 1 jour ouvré.La Logitech G402 Hyperion Fury est considérée comme "la souris pour le jeu la plus rapide au monde" grâce à son capteur inspiré de la technologie des moteurs à fusion. Elle permet d'avoir un suivi fiable à plus de 1 m/s.Les 8 boutons programmables et les 4 paramètres de résolution ppp qui peuvent être activés à la volée vous offrent la précision nécessaire pour dominer le champ de bataille. Les matériaux légers et le faible frottement offrent un confort optimal pour des sessions de jeu sans fin.Idéale pour le FPS, cette souris filaire à molette compatible PC et Mac mesure 13,6 x 7,2 x 4,1 cm et affiche un poids de 145 grammes.