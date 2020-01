Bon plan du jour soldes fnac : aspirateur Xiaomi Dreame V10 sans fil à moins de 230€

170 € d'économie sur le Xiaomi Dreame V10

Passez l'aspirateur autrement

Envie de troquer votre vieil et encombrant aspirateur traîneau contre un vif et fringant aspirateur balai ? Alors ce jeudi, ne manquez pas de faire un petit détour par la Fnac, pour y découvrir le super bon plan du rayon électroménager. L'enseigne française lance en effet une promotion faramineuse de 170 € sur l'aspirateur sans fil Xiaomi Dreame V10 qui passe donc à 229,99 € au lieu de 399,99 € !Pour ne rien gâcher à cette offre exceptionnelle, le e-commerçant offre les frais de port et vous donne la possibilité de régler l'appareil en 3 ou 4 fois via carte bancaire. Comme d'habitude, en passant commande sur la Fnac, vous n'aurez aucun souci à vous faire sur vos achats, puisque la marque reste joignable sept jours sur sept pour toute question et vous rembourse immédiatement si vous changez d'avis.L'aspirateur sans fil Xiaomi Dreame V10 est un outil ultra pratique et hyper efficace qui vous permet de faire le ménage de façon totalement différente. En effet, sa légèreté et son ergonomie étudiée vous permettent de le saisir très facilement pour une utilisation immédiate en toute simplicité. Garder son intérieur propre et sain devient ainsi plus aisé et bien moins contraignant. L'aspirateur balai de la marque chinoise est un appareil performant d'une puissance de 450 KW qui vous permettra d'aspirer et de nettoyer efficacement toutes les surfaces de votre maison, du sol au plafond en passant par les canapés. La saleté, les miettes ou les poils de vos animaux ne feront pas long feu face aux nombreuses qualités du Dreame V10.Pour découvrir toutes les caractéristiques du Xiaomi Dreame V10, rendez-vous vite sur le site de la Fnac.