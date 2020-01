Soldes Darty : aspirateur balai Dyson Cyclone V10 Motorhead en promo à 379€ au lieu de 449€

Le Dyson Cyclone V10 Motorhead en promo à 379€ (voire moins) chez Darty

Jusqu'à 60 minutes d'aspiration

Il faudra donc se rendre sur le site Darty pour vous procurer en promotion le Dyson Cyclone V10 Motorhead. Alors qu'il est vendu à 449 euros en temps normal, l'aspirateur voit son prix baisser à 379 euros ; soit une remise immédiate de 70 euros de la part du site marchand.Mais ce n'est pas du tout ! Grâce au mode Click & Collect, Darty effectue une réduction supplémentaire de 5 euros. Le prix de revient de l'aspirateur est donc de 374 euros. Avec ce mode de livraison, vous bénéficiez ainsi de la livraison gratuite en magasin Darty.Idéal pour un nettoyage de tous types de sols, le Dyson Cyclone V10 Motorhead vous offre jusqu'à 60 minutes d'aspiration (pour un temps de chargement de 3,5 heures) pour enlever les fines poussières et débris, en un seul passage, grâce à sa puissance de 25,2 volts.Il dispose d'une brosse motorisée à entraînement direct qui est accompagnée d'un accessoire combiné (brosse et large conduit pour les miettes et les grosses particules) et d'un long suceur pour nettoyer les espaces confinés..Equipé d'un réservoir d'une capacité de 0,54 litre, l'appareil mesure 1241 x 250 x 256 mm et pèse 2,5 kilos (avec tube et brosse).