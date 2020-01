Soldes Fnac 2020 : Casques Beats jusqu'à -60%

Les offres Fnac sur les casques audio Beats

Un son riche et en phase avec la musique d'aujourd'hui

Des casques Beats à tous les prix pour les Soldes d'hiver 2020

Les casques Beats n'ont pas tardé à inonder l'espace médiatique en quelques années seulement. Popularisés par les artistes les plus en vue et les sportifs, ces casques colorés, voyants ont depuis été adoptés par des millions de clients partout dans le monde. Souvent imités mais jamais égalés, Beats reste en tête des ventes de casques aujourd'hui. Les Soldes d'hiver 2020 vont vous permettre à votre tour de découvrir pourquoi ces accessoires sont parmi les plus populaires du moment, le tout sans grever votre budget. Découvrez notre sélection ci-dessous !La marque Beats a tout simplement marqué la décennie passée. Les casques Beats ont tout emporté sur leur passage et ont eu pour premier avantage de réconcilier le grand public avec les casques à arceau.On l'oublie aujourd'hui mais ces appareils étaient à l'époque réservés aux professionnels du son ou aux audiophiles les plus pointus et les clients les plus jeunes ne juraient que par les écouteurs, d'une qualité bien inférieure, mais plus simple à utiliser et à transporter. Beats a remis la qualité sonore au coeur du débat et a réussi à ramener les plus jeunes vers ses appareils qui rendent la musique plus immersive et plus agréable.Comment Beats a réussi ce tour de force ? Tout simplement en mettant ses modèles dans les mains des sportifs à la mode et des chanteurs les plus populaires du moment, qui ne se sont pas privées de les exposer dans les stades ou dans les clips vidéo. Le coup marketing était parfait, et l'on le doit à Jimmy Iovine, un vieux briscard de l'industrie de la musique qui a collaboré avec Dr Dre pour la conception des différents casques.Evidemment ce qui marque en premier lieu c'est le design, très original et coloré des appareils. On ne peut pas dire que Beats fait dans la discrétion mais se distingue du reste de la concurrence, qui a durant des années gardé des lignes très sobres et un coloris noir un peu ennuyeux. Chez Beats, le rouge ou le blanc sont des teintes bien installées et porter un de leurs appareils est un mode de vie et pas seulement un moyen d'écouter de la musique.Dr Dre a eu à coeur, selon lui, de concevoir des casques qu'il utiliserait lui-même pour la réalisation de ses albums. Pas étonnant donc que les produits furent au départ très riches en basses et adaptés au son urbain très populaire. Plus qu'une marque de fabrique, c'est une signature que propose la marque pour les fans de ce type de musique avec un son riche, ample et qui se reconnait au premier coup d'oeil.Depuis 2014, Beats a été rachetée par Apple et si la marque continue son petit bonhomme de chemin sans avoir été entièrement avalée par la Pomme, le constructeur californien a néanmoins réadapté les produits Beats pour adoucir cette signature très particulière et proposer des produits qui s'adaptent à tous les styles de musique.Les basses sont toujours bien présentes mais ont été néanmoins adoucies et Beats a depuis sorti des appareils qui sont plus équilibrés, à la restitution précise et avec une belle attention aux différents détails qui composent le mix d'un morceau. Beats n'a pas perdu son identité mais l'a fait évoluer vers quelque chose de plus grand public.Apple a également intégré des technologies maison au sein des casques Beats et si ces derniers s'adressent à tous les publics, les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad seront néanmoins ravis de constater que leur appareil est parfaitement intégré dans l'écosystème iOS. Par exemple la connexion au smartphone ou à la tablette se fait d'un seul clic. Une fois allumé pour la première fois, le casque est reconnu par l'iPhone comme le sont les AirPods et s'appairent avec une étonnante facilité.Les casques Beats sont parmi les plus populaires au monde...mais aussi parmi les plus onéreux. La marque n'a jamais caché son ambition d'aller chatouiller les acteurs évoluant dans le haut de gamme et les prix se sont alignés sur les ténors que sont Bose ou encore Sennheiser, avec des tarifs passant parfois la barre des 300€.Mais c'est sans compter sur la Fnac qui est bien décidée à casser les prix durant ces Soldes d'hiver 2020. Le célèbre revendeur culturel sera l'un des acteurs les plus actifs en matière de promotions et va axer ses remises sur les modèles conçus par Beats pour vous permettre de profiter d'un son totalement inédit dans l'écoute de vos titres et de vos albums préférés.Les Beats Solo, qui sont les casques sans-fil les plus populaires de la marque, seront évidement les stars de cette sélection. Disponibles en plusieurs coloris, ces accessoires sont les dignes représentants de la marque. Ils offrent 40H d'autonomie pour voyager ou vous déplacer toute la journée musique dans les oreilles sans jamais vous soucier de la batterie restante.Le Solo Pro est également à l'honneur. Il conserve tous les avantages du Solo classique en intégrant un mode de réduction de bruit active, vous permettant d'éliminer tous les sons environnants pour vous plonger uniquement dans votre musique.Enfin le Beats Studio reste le haut de gamme de la marque. Il est très utilisé par les ingénieurs du son et les DJ lors de leurs représentations. Question d'image bien sur mais également de technique avec un étalonnage audio en temps réel qui assure une expérience d'écoute optimale.Vous l'aurez compris, ces Soldes d'hiver 2020 sont l'occasion rêvée de découvrir les différents modèles produits par Beats. Que vous n'ayez pas encore mis la main dessus ou que vous ayez eu par le passé un mauvais retour par l'un de vos proches, c'est le moment de découvrir ces produits tout simplement exceptionnels et adaptés à tous grâce à la Fnac !