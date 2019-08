🔥 Bon plan Cdiscount : Aspirateur balai Dyson V8 Absolute NEW à 354,99€ au lieu de 399,99€

Une double réduction

L'aspirateur balai Dyson V8 Absolute NEW

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour les379,99 euros, c'est le prix déjà soldé que vous pourrez voir s'afficher sur la page de ce bel. Mais c'était sans compter sur la Team Clubic qui est toujours à l'affût des bonnes affaires et qui, dès qu'elle le peut, vous dégote un lot de réductions supplémentaires.C'est aujourd'hui unqui vous est offert en inscrivant le bon code dans la case dédiée. Sans plus attendre, voici le titre du coupon à inscrire avant de valider votre commande :. Il vous faudra un abonnement Cdiscount à volonté pour profiter de ce code, vous pouvez activer un essai gratuit de 6 jours en cliquant sur ce lien . Comme d'habitude, pour un produit de ce prix, vous pourrez étaler votre paiement en 4 fois moyennant quelques euros supplémentaires. Pensez toujours à vous renseigner sur les délais de livraison avant de valider votre panier.Cet appareil haut de gamme d'une puissance d'aspiration réglable pouvant atteindre au maximum les 115 w sera parfait pour nettoyer votre intérieur facilement. Les bonnes performances de sa batterie lui offrent 40 minutes d'autonomie, ce qui devraient vous permettre de faire le ménage en une seule fois sans avoir à recharger le V8 Absolute NEW.Une fois la batterie totalement vide, il faudra 5 heures à votre Dyson pour récupérer toute son énergie. D'une capacité de 0.53 litre, son réservoir sans sac pourra cumuler plusieurs utilisations avant qu'il ne soit nécessaire de le vider. Pour vous simplifier la tâche, l'aspirateur balai est livré avec plusieurs accessoires comme une brosse souple mais aussi un suceur plat ou encore une tête de nettoyage direct-drive.Pour aspirer efficacement vos sols sans vous fatiguer ni vous faire mal au dos, les aspirateurs balais sont des outils pratiques et d'une bonne maniabilité. Avec la marque Dyson, vous ne prenez pas de risque, vous êtes certain d'acheter un produit d'une belle qualité.