🔥 Soldes Rakuten : Aspirateur balais Xiaomi Mijia à 234,99€ au lieu de 299,99€ + 16,45€ Super Points

Profiter des offres Rakuten

Un bon aspirateur balai Xiaomi

Retrouvez tous les bons plans Rakuten pour les234,99 euros au lieu de 299,99 euros ce n'est pas moins de 21% de réduction sur cet aspirateur de la marque chinoise Xiaomi. En plus de cette belle économie,vous fait cadeau de 16,45 euros de Super Points à utiliser sur vos prochains achats. Pour en bénéficier, vous devez simplement devenir membre du Club R.La livraison vous est également offerte sur ce produit et vous pouvez le régler en plusieurs fois en payant quelques frais supplémentaires. Lisez bien les conditions de livraison avant de valider votre panier, le vendeur ne livre pas partout. Il ne se déplace ni dans les DOM TOM ni en Martinique et pas non plus Corse.L'est d'une belle puissance de 350 W. Il peut nettoyer vos surfaces pendant 30 minutes avant de se fatiguer grâce à la capacité de sa batterie qui est de 2500mAh. Son sac de 500 ml est d'une taille tout à fait convenable pour ce modèle d'aspirateur balai.Le Mijia de chez Xiaomi dispose de 4 brosses interchangeables qui s'adaptent à toutes vos surfaces. Vous pourrez ainsi aspirer facilement vos sols comme votre canapé en tissu, les sièges de votre voiture ou encore votre clavier d'ordinateur. Ses 9 cyclones boostent la puissance du moteur pour une aspiration efficace et rapide. Le système à 5 filtres et le purificateur travaillent conjointement pour que la poussière soit maintenue à l'intérieur de l'appareil et ne vienne pas polluer l'air de votre intérieur.Avec cet aspirateur balai léger et pratique, faire le ménage ne sera plus une corvée, ou presque !