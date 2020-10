Amazon Prime Day : le Xiaomi Redmi Note 9 Pro à prix fracassé chez Amazon !

Avec ce format 64 Go, vous disposez en plus d'un espace conséquent pour le stockage de vos applications. Et s'il ne suffisait pas, il pourrait ensuite être étendu via une carte microSD.

Pour vous suivre partout et tout le temps, ce smartphone bénéficie enfin d'une généreuse batterie de 5 020 mAh, celle-ci disposant d'une recharge rapide jusqu'à 30 W. Une fois pleinement chargé, le Redmi Note 9 Pro pourra rester éveillé durant des dizaines d'heures.