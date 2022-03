L'aspirateur robot Roborock S7 profite de 180€ de réduction ce mercredi

Le Roborock S7 est un aspirateur robot très performant et polyvalent ! Laissez-le prendre en main le ménage chez vous, tout d'abord pour passer l'aspirateur. Grâce à une aspiration de 2500 Pa couplée à une pression de 600g, le nettoyage de printemps est bien plus simple avec le Roborock S7. Et avec un bac à poussières de 470 ml, vous avez largement de quoi récupérer toutes les saletés sur une surface avoisinant les 200 m2 d'un seul trait.

Plus encore, le Roborock S7 sait parfaitement passer la serpillère, et son bac à eau de 300 ml (rien de plus à ajouter) lui facilite la tâche, même sur les surfaces les plus conséquentes. Vous pouvez également pleinement faire confiance à votre Roborock S7 pour ne pas noyer votre parquet ou encore détecter la présence d'un tapis, tandis que même les poils d'animaux ne lui posent aucun souci.