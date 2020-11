Profitez d'un écran Asus TUF Gaming 27" vendu moins cher sur Rakuten via Boulanger

Révélé pas plus tard qu’en mai dernier à l’occasion de l’événement Inside Xbox, Dirt 5 nous arrive quelques semaines plus tard sans vraiment nous avoir laissé le temps d’en découvrir davantage. Une grosse année après la sortie de Dirt Rally 2.0, on se demande un peu pourquoi Codemasters est si pressé de nous redonner le volant.