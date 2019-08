🔥 Bon plan Rakuten : PC Gamer HP Omen 15-dc1056nf 15,6" à 1399€ + 209,85€ SP au lieu de 1899€

Le HP OMEN 15-dc1056nf en promotion chez Rakuten

Les caractéristiques principales du PC portable

Pour ceux et celles qui sont adeptes du gaming sur PC portable , sachez que lequi possède une très bonne configuration (voir ci-dessous) fait l'objet d'une réduction sur le site Rakuten par l'intermédiaire de Boulanger. Vendu normalement à 1899 euros, l'appareil voit son prix chuter à 1399 euros. Et ce n'est pas fini ! Avec le ClubR, vous bénéficiez de 209,85€ euros de remise sur vos prochains achats.L'accès au ClubR de Rakuten est bien sûr gratuit. Il est bien évidemment possible de payer en 4 fois. Enfin, il est conseillé de retirer le produit en magasin Boulanger car il n'y a aucun frais de port supplémentaires.Comme évoqué ci-avant, le HP OMEN 15-dc1056nf bénéficie d'une bonne configuration. Le PC portable est équipé d'un écran FHD de 15,6 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080 pixels), d'un processeur Intel Core i5-9300H cadencé à 2,4 GHz, d'une superbe carte graphique NVIDIA GeForce RTX2060, de 16 Go de RAM, de 256 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10 Famille.Pour la connectique, on retrouvera 4 ports USB 3.1, 1 port USB 3.1 Gen 2 (type C) et 1 prise combo casque / micro. Enfin, le Wifi 802.11 b/g/n/ac et le Bluetooth 5 sont aussi de la partie.