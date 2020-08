Le smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro à seulement 224€ pour les Soldes !

Nous sommes chez Rakuten pour cette promotion qui se déroule toujours dans le cadre des soldes d'été 2020. Une fois l'achat réalisé, vous recevrez une remise de 11,23€ à utiliser sur vos futurs paniers. La livraison à domicile est gratuite (expédition dans les 3 à 5 jours ouvrables) et le paiement en quatre ou cinq fois est d'actualité. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Passons maintenant à la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui dispose d'un écran 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Nous retrouvons également un processeur Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD).

Cette configuration est extrêmement satisfaisante pour naviguer entre les applications ou sur l'interface sans aucun ralentissement. Vous pourrez également apprécier la plupart des jeux vidéo dans d'excellentes conditions.