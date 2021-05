RED by SFR casse les prix avec son forfait mobile 20 Go à 5€ 🔥

Jusqu'au dimanche 9 mai 2021 inclus, les nouveaux clients de l'opérateur pourront souscrire à ce forfait RED by SFR à un prix mensuel de 5 euros.

Le forfait concerné contient des appels SMS/MMS illimités en France et un internet mobile comportant 20 Go de data depuis la France métropolitaine, avec une couverture mobile en 4G. Au-delà de 20 Go, le bénéficiaire du forfait a droit à quatre rechargements de 1 Go chacun à 2 euros l'unité.



Dans l'Union Européenne ou dans les DOM, le client ou la cliente aura la possibilité de profiter des appels et SMS/MMS illimités et de 6 Go de données mobiles comme s'il était en France.